17 Aprile | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 17 aprile è il 107º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data viene descritto come una persona determinata e combattiva, con una spiccata capacità di reagire di fronte alle ingiustizie. In questa data si svolgono anche le previsioni dell’oroscopo segno per segno e vengono pubblicate le informazioni dell’almanacco.

Il 17 aprile è il 107º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è deciso e combattivo, con una forte capacità di reagire alle ingiustizie.Santo del giorno: San Roberto di Molesme.Proverbio del giorno: Aprile temperato non è mai ingrato.Fatti salienti: Nel 1797 a Verona scoppiano le.🔗 Leggi su Veronasera.it

Oroscopo della Settimana - dal 26 Gennaio al 1 Febbraio 2026

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