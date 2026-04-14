Zengavó allargheranno la famiglia? La replica di Andrea e Rosalinda

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavó hanno risposto a una domanda sulla possibilità di avere altri figli. I due hanno condiviso alcune battute sulla questione, confermando che al momento non ci sono piani concreti per un nuovo arrivo in famiglia. La coppia ha comunque sorriso alla domanda, lasciando intendere che il discorso rimane aperto senza entrare in dettagli specifici.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavó allargheranno la famiglia? La replica divertente dei due neo genitori. Andrea Zenga e Rosalinda Cannavó sono tornati al centro dell’attenzione, ma questa volta non per dinamiche televisive o progetti lavorativi: a far parlare è la loro nuova vita da genitori e una domanda che incuriosisce sempre di più i fan — la famiglia si allargherà ancora? Dopo la nascita della piccola Camilla, la coppia ha iniziato un capitolo completamente diverso, fatto di ritmi nuovi, notti insonni e scoperte quotidiane. Un cambiamento profondo che, come hanno raccontato in alcune recenti interviste, li ha sorpresi più di quanto immaginassero.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Zengavó, allargheranno la famiglia? La replica di Andrea e Rosalinda Rosalinda Cannavó rompe il silenzio: la replica alle critiche diventa un messaggio di forzaNel mondo dei social basta poco: un post, una frase fuori contesto, un commento che si moltiplica. Leggi anche: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, quinto anniversario: la scelta di una meta simbolica