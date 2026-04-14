Zach Braff e il ritorno di Scrubs intervista | Fallire è importante Sì anche io sono un sognatore

Zach Braff ha parlato del ritorno di Scrubs, sottolineando che le nuove generazioni stanno riscoprendo la serie attraverso i loro genitori. Durante un’intervista, ha condiviso il suo punto di vista sul fallimento, definendolo una tappa essenziale, e ha ammesso di essere un sognatore. Ha anche commentato sulla nostalgia legata alla serie, affermando che non bisogna esagerare con questa sensazione.

"Le nuove generazioni stanno scoprendo la serie grazie ai propri genitori. La nostalgia? Non bisogna esagerare". Il nostro incontro con il protagonista della serie, tornata su Disney+ con un revival da record. Sì, è successo davvero. In un tiepido venerdì sera di metà aprile, eccoci collegati su Zoom per intervistare Zach Braff. Noi a Roma, lui nella sua (modernissima) casa di Los Angeles. Chi è cresciuto con il suo J.D. - come chi sta scrivendo - capirà il peso specifico che porta con sé una tale intervista. L'occasione? Ovvioamente Scrubs, tornato in trend con una stagione revival di nove episodi (che trovate su Disney+). Record di ascolti in America - la premier ha attirato oltre 11 milioni di spettatori -, la nuova stagione (nona o decima, poco importa) ci riporta tra le .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Zach Braff e il ritorno di Scrubs, intervista: "Fallire è importante. Sì, anche io sono un sognatore" Leggi anche: Scrubs 2026: il revival con Zach Braff funziona davvero o vive di nostalgia? ‘Weapons’ avrà un prequel: Zach Shields e Zach Cregger sono già a lavoroDeadline lancia la notizia: Weapons, il film thriller horror Warner Bros avrà un prequel! Zach Shields e Zach Cregger sono già a lavoro per la... Buon compleanno a Zach Braff, l’indimenticabile J.D. di Scrubs - facebook.com facebook