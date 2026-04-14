Visite guidate all' Orto botanico dell' università di Padova

L'Orto Botanico dell'Università di Padova sarà aperto alle visite guidate sabato 25 aprile, con due turni alle 10 e alle 15. Le visite sono organizzate dall'ente ARKA e permettono ai partecipanti di esplorare gli spazi di questo storico giardino. L’evento si rivolge a chi desidera conoscere più da vicino le collezioni di piante e la storia del luogo.

Per ammirare l'Orto Botanico dell'Università di Padova, ARKA suggerisce le visite guidate che si svolgeranno Sabato 25 Aprile alle ore 10 e alle ore 15.30. Ogni visita sarà condotta da esperta guida naturalistico-ambientale accreditata all'Università di Padova. La durata della visita sarà di.🔗 Leggi su Padovaoggi.it L’arrivo dell’autunno veste l’Orto botanico di nuovi colori Presentato il programma primaverile di laboratori e visite guidate gratuite presso il Percorso archeo-naturalistico delle 100 fattorie romane a Porcari, nel bacino dell’ex Lago di Sesto, per scoprire la storia del territorio attraverso un percorso suggestivo tra arch - facebook.com facebook