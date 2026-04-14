Villa Pamphilj visite straordinarie al Casino del Bel Respiro | ecco le prossime date

Nel cuore di Roma, Villa Pamphilj si distingue come una delle mete più apprezzate per passeggiate e momenti di relax. Il Casino del Bel Respiro, uno dei suoi edifici storici, aprirà le sue porte in occasioni speciali, con date di visite straordinarie programmate nei prossimi mesi. Questi eventi offrono l’opportunità di scoprire dettagli nascosti di questa residenza storica, molto amata sia dai residenti che dai visitatori.

È uno dei luoghi più amati e fotografati della Capitale, meta quotidiana di romani e turisti che restano ogni volta incantati dalla sua bellezza senza tempo. Villa Pamphilj continua a essere un punto di riferimento per chi cerca natura, arte e storia nel cuore di Roma. Tra viali alberati, giardini seicenteschi e panorami mozzafiato, custodisce un autentico gioiello architettonico: il Casino del Bel Respiro, conosciuto anche come Casino del Bel Respiro. Un capolavoro voluto da Innocenzo X. Il Casino, detto anche “dell’Algardi”, fu realizzato per volere di Innocenzo X (Giovanni Battista Pamphilj), che ne commissionò la costruzione a partire dal 1644 come residenza di rappresentanza immersa nel verde della villa lungo via Aurelia Antica, nelle vicinanze delle arcate dell’acquedotto.🔗 Leggi su Funweek.it

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Villa Pamphilj, le cancellate restano transennate: “Riparatele, si rischiano nuovi insediamenti abusivi” ift.tt/DF5sHAU x.com