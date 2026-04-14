Valentino Garavani Bracciale Valentino Garavani ‘coeur | E…
Un bracciale della linea Valentino Garavani ‘coeur’ è stato messo in vendita online. La nota di trasparenza informa che il testo include link di affiliazione e che si potrebbero ricevere commissioni senza costi aggiuntivi per gli acquirenti.
Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. L’arte delle perle barocche: un cuore irregolare per un look imperabile. L’estetica del bracciale Valentino Garavani ‘Coeur Royal’ si gioca su un gioco di contrasti materici e visivi estremamente marcato. Il design si sviluppa attorno all’impiego di perle bianche opache, caratterizzate da una forma irregolare tipica dello stile barocco. In ambito gioielleristico, la scelta di perle non perfettamente sferiche permette di esaltare l’unicità di ogni singolo pezzo, poiché la natura stessa della materia prima impedisce la ripetizione identica di una forma dall’altra.🔗 Leggi su Ameve.eu