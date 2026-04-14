Il 14 aprile 2026 si è svolta una nuova registrazione del programma televisivo Uomini e Donne. Tra i protagonisti della puntata c’è Ciro Solimeno, di cui sono state fornite le prime anticipazioni sul suo percorso all’interno del programma. Le riprese si sono svolte in studio e i dettagli riguardano le interazioni e le eventuali evoluzioni della sua storia nel contesto della trasmissione.

Si è conclusa la registrazione di Uomini e Donne del 14 aprile 2026 e arrivano le prime anticipazioni sul percorso di Ciro Solimeno. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la situazione tra le corteggiatrici ha subito nuovi sviluppi, con momenti importanti sia in esterna che in studio. Le dinamiche emerse confermano un trono sempre più movimentato. La famiglia di Ciro fa capire chi sceglie? Il gesto Uomini e Donne anticipazioni: l’esterna tra Ciro ed Elisa. La conoscenza tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi ha fatto un passo avanti durante la loro esterna. I due hanno vissuto un momento descritto come intenso e romantico, culminato con un bacio.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, registrazione 14 Aprile 2026: le anticipazioni

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