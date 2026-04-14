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Da calcionews24.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le operazioni di mercato nel calcio sono in pieno fermento, con numerosi movimenti di giocatori tra club italiani e stranieri. Le trattative più rilevanti riguardano trasferimenti di attaccanti e centrocampisti, mentre alcune squadre stanno definendo gli ultimi dettagli per le firme ufficiali. La finestra estiva rappresenta il momento in cui si concludono i contratti e si annunciano le novità più attese. La redazione di Calcio News24 segue da vicino ogni aggiornamento.

Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Calhanoglu Galatasaray, il suo agente Gordon Stipic rompe il silenzio: «Speculazioni emerse ripetutamente, ma ecco qual è la verità sul suo futuro all’Inter» Atletico Madrid, parla Cerezo: «Riserveremo un tributo a Griezmann. Julian Alvarez resterà per molto tempo, ecco la verità sul futuro di Simeone» Mercato Juventus: trattative in fase avanzata per il rinnovo di Locatelli. Quando potrebbe arrivare la firma sul nuovo contratto Calhanoglu Galatasaray, il suo agente Gordon Stipic rompe il silenzio: «Speculazioni emerse ripetutamente, ma ecco qual è la verità sul suo futuro all’Inter» Infortuni più assurdi nella storia del calcio: dal dopobarba ‘letale’ al freno a mano dimenticato.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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