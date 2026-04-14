Tutte le novità Rolex del 2026 in ordine di preferenza

Ogni anno, l'apertura di Watches & Wonders segna un momento di grande attesa per il mondo dell’orologeria, con aziende e appassionati pronti a scoprire le novità più recenti. Nel 2026, Rolex ha presentato diverse innovazioni che hanno catturato l’attenzione, offrendo aggiornamenti sui modelli e nuove collezioni. La manifestazione si conferma come appuntamento fondamentale per il settore, attirando visitatori da tutto il mondo.

Rolex vive, insieme a tutto il settore orologiero e agli appassionati il giorno più importante dell'anno: l'inizio di Watches & Wonders. Si tratta di gran lunga della fiera più rilevante del settore, dove quasi tutti i principali produttori si danno appuntamento a Ginevra per svelare le loro novità dell'anno. E, ovviamente, nessun altro marchio attira l'attenzione dei collezionisti quanto Rolex. La Corona è stata a lungo considerata uno dei marchi più conservatori sul mercato, ma negli ultimi anni si è in gran parte scrollata di dosso tale etichetta grazie a una manciata di modelli sorprendentemente originali. La lista...🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Tutte le novità Rolex del 2026, in ordine di preferenza Netflix, tutte le uscite e le novità del mese di Febbraio 2026: le serie e i film da non perdereIl mese di Febbraio 2026 su Netflix è ricco di serie tv e film per tutta la famiglia. Nepal, i risultati preliminari delle elezioni mostrano una preferenza. Le novitàLe massicce proteste scoppiate in Nepal il 9 settembre 2025 hanno condotto verso delle elezioni anticipate. Vedere i migliori tennisti giocare sul campo del Rolex Monte-Carlo Masters è un’emozione che non si dimentica. Per questo abbiamo pensato di realizzare delle cartoline per ricordare la nostra partecipazione al torneo. È solo uno dei gadget che trovate nella - facebook.com facebook IL NUOVO PRINCIPE DI MONTE-CARLO SI PRENDE LO SCETTRO DEL MONDO INTERO 1 Jannik Sinner batte Carlos Alcaraz in 2 set a Monte-Carlo e conquista il 27° titolo della sua carriera (l'8° a livello 1000), tornando nuovamente a essere IL NUM x.com