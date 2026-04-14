Tutte le modifiche alla circolazione

La città si appresta a ospitare la ‘6 Ore di Imola’, evento che si terrà dall'ultimo giorno della settimana fino a domenica nell'autodromo locale. Per questa occasione, sono previste modifiche alla circolazione stradale, che coinvolgeranno diverse strade e vie di accesso all’impianto. La riorganizzazione della viabilità si rende necessaria per garantire la sicurezza e il regolare svolgimento della manifestazione.

La città si prepara ad accogliere la ‘6 Ore di Imola’, in programma dal venerdì a domenica in Autodromo, con la consueta riorganizzazione della viabilità. Come sottolineato ieri il Comune, in vista del fine settimana del World Endurance Championship "saranno adottati provvedimenti straordinari di regolamentazione della circolazione stradale" in quanto l’evento "comporterà un significativo afflusso di pubblico nelle aree limitrofe al circuito " e dunque servono misure per "garantire ordine pubblico e gestione efficiente dei flussi". Il piano scatterà già da giovedì. Dalle 7 del mattino, in viale Dante sarà istituito il doppio senso di marcia, con soppressione della corsia preferenziale e divieto di sosta sul lato ovest.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tutte le modifiche alla circolazione Torna 'La Domenica Pontesana', cambia la viabilità: tutte le modifiche alla circolazioneIn occasione de ‘La Domenica Pontesana’, la tradizionale fiera di paese che anima la frazione di Pontelagoscuro, a Ferrara, nella giornata di... Leggi anche: Lavori alla rete fognaria di Vigatto: le modifiche alla circolazione 25 FEBBRAIO 2026 - BARI STAZIONE LAVORI DA 120 MILIONI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE Argomenti più discussi: Imola, lavori di riasfaltatura: tutte le modifiche alla viabilità dal 9 al 22 aprile; Adunata degli Alpini, tutte le modifiche alla viabilità: zone pedonali e divieti di sosta; Decreto Bollette 2026: le misure per le rinnovabili; Vivicittà, a Bari torna la manifestazione podistica da 10 km: ecco tutte le modifiche alla viabilità. Non ne posso più mia suocera si presenta tutte le sere a casa e fa capire che vuole cenare da noi… come posso farla smettere - facebook.com facebook È disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming la terza puntata di La voce di Ulisse, il podcast di Odissea Quotidiana. L’episodio è su tutte le piattaforme. #Podcast x.com