Treviglio Ygea | gara per la ristrutturazione dell’immobile di via Bornaghi In lizza 5 imprese

A Treviglio è stata avviata una gara d’appalto per la ristrutturazione di un edificio situato tra via Bornaghi e viale XXIV Maggio. Cinque imprese hanno presentato le proprie offerte e sono in corso le procedure per l’aggiudicazione. L’intervento riguarda un immobile che si trova nel centro della città e coinvolge le fasi di progettazione e lavori di riqualificazione. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime settimane.

Intervento da circa 400mila euro per la riqualificazione dello stabile destinato a palestra, uffici e servizi legati al Centro Idrokin Treviglio. Avviato l’iter per la ristrutturazione dell’immobile tra via Bornaghi e viale XXIV Maggio. La società in house del Comune, la Ygea Srl, ha dato il via alla procedura per affidare i lavori, che saranno gestiti dalla centrale unica di committenza del Comune di Treviglio. Alla gara risultano in lizza 5 imprese. L’intervento punta alla riqualificazione dello stabile, con un progetto che ridefinisce la destinazione degli spazi. L’edificio sarà infatti suddiviso in due aree distinte. La parte fronte strada, di circa 160 metri quadrati e priva di barriere architettoniche, è pensata per essere adibita a palestra.🔗 Leggi su Bergamonews.it Teatro e solidarietà a Treviglio: nasce la borsa di studio BornaghiIl Lions Club di Treviglio ha istituito una borsa di studio dedicata agli allievi del primo anno del Polo Formativo Scolastico, comprendente... Treviglio, una borsa di studio in memoria di Francesca BornaghiTreviglio rende omaggio a Francesca Bornaghi con una borsa di studio a lei intitolata, destinata agli studenti del primo anno del Polo Formativo...