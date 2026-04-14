Trasferirsi in Finlandia per il futuro dei figli | dalla scuola gratuita allo sport l’esperienza di una famiglia italiana

Quattordici anni fa, una famiglia italiana ha scelto di trasferirsi in Finlandia con l’obiettivo di assicurare un’educazione gratuita e opportunità sportive ai propri figli. La decisione è stata presa per offrire loro un futuro più stabile e meno condizionato da fattori economici. La famiglia ha lasciato l’Italia, rinunciando a un percorso professionale più remunerativo, per stabilirsi nel Nord Europa e vivere un’esperienza all’estero.