Trasferirsi in Finlandia per il futuro dei figli | dalla scuola gratuita allo sport l’esperienza di una famiglia italiana
Quattordici anni fa, una famiglia italiana ha scelto di trasferirsi in Finlandia con l’obiettivo di assicurare un’educazione gratuita e opportunità sportive ai propri figli. La decisione è stata presa per offrire loro un futuro più stabile e meno condizionato da fattori economici. La famiglia ha lasciato l’Italia, rinunciando a un percorso professionale più remunerativo, per stabilirsi nel Nord Europa e vivere un’esperienza all’estero.
Quattordici anni fa Antonio Piccardi ha deciso di lasciare l'Italia per stabilirsi nel Nord Europa. La sua è una scelta maturata per garantire un avvenire sereno ai propri figli, rinunciando all'idea di inseguire unicamente una carriera più redditizia. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Non vive in Italia: il giovane pilota ha scelto di trasferirsi all’estero per motivi legati alla carriera e alla sua crescita professionale. - facebook.com facebook
Circa 50 famiglie di afrikaner potrebbero trasferirsi nella regione russa di Vladimir x.com