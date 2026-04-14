Tom Ford Warwick | Pelle Vestibilità e Abbinamenti

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Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Pelle Soft Grain e dettagli: l’eleganza del Warwick. Analizzare la sneaker Warwick di Tom Ford significa concentrarsi su un equilibrio studiato tra estetica minimale e selezione rigorosa delle materie prime. La tomaia si presenta realizzata in pelle soft grain, una scelta che definisce immediatamente il carattere della calzatura. Questo tipo di pelle pieno fiore è caratterizzata da una grana naturale, visibile al tatto e alla vista, che conferisce alla sneaker una texture meno piatta rispetto alle versioni in pelle liscia tradizionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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