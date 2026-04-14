Titolo Juve Borsa | quotazioni e info utili sulle azioni bianconere

La Juventus Football Club è una società quotata in borsa, con le azioni disponibili sul mercato finanziario. In questo articolo vengono fornite le quotazioni attuali delle azioni bianconere e alcune informazioni rilevanti per chi desidera seguire l’andamento del titolo. I dati presentati si riferiscono alle ultime variazioni registrate sul mercato e alle caratteristiche principali delle azioni Juventus.

Titolo Juve Borsa: Juventus FC è un club quotato in borsa. Ecco le informazioni utili sulle quotazioni del titolo e delle azioni Juve. Titolo Juve Borsa – Ecco tutte le informazioni sull’andamento in borsa delle quotazioni Juventus Football Club Spa. 2,084 EUR (+0,97%) Ore 1 7.35 del 14 aprile 202 6. Apertura 2,08 Massimo 2,94 Minimo 2,05 Capitalizz. 860,76 Mln Chiusura prec. 2,08 Titolo Juve Borsa – Tutte le info in tempo reale per le quotazioni e le azioni Juve (Questo servizio viene aggiornato dalla nostra redazione con cadenza sporadica, solo ai fini giornalistici legati alla contemporaneità) TITOLO JUVE BORSA: FAQ INVESTITORI E AZIONISTI.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Titolo Juve Borsa: quotazioni e info utili sulle azioni bianconere