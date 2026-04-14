Gli smart tag sono dispositivi tecnologici progettati per aiutare a ritrovare oggetti smarriti, come chiavi, borse o telefoni. Questi strumenti si collegano a un'app sul telefono e permettono di localizzare gli oggetti attraverso segnali Bluetooth o GPS. Sono particolarmente utili per chi spesso perde le cose o viaggia frequentemente. La loro diffusione è cresciuta negli ultimi anni, offrendo una soluzione pratica per evitare di perdere oggetti di valore.

Le dimensioni degli smart tag variano a seconda del marchio, del modello e del design ma in ogni caso si tratta sempre di un oggetto piccolo, da inserire all'interno di ciò che si desidera tracciare e monitorare (alcuni sono pensati anche per gli animali domestici). Collegati allo smartphone tramite un'app dedicata, i dispositivi consentono di conoscerne sempre la posizione, in tempo reale, grazie alla loro geolocalizzazione e alla loro batteria (anche questa, che varia a seconda dei prodotti). Il cuore di questi dispositivi è la tecnologia wireless. Nella maggior parte dei casi, infatti, utilizzano il Bluetooth o il GPS per comunicare con il telefono.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Smart Tag: i migliori localizzatori di oggetti per smettere di perdere le cose

Addio ansia da trolley smarrito, ecco gli smart tag per sapere sempre dove sono le tue valigieAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Gianni Morandi: «A 36 anni pensavo di smettere di cantare, non sapevo cosa fare della mia vita. Oggi a 81 riempio i palasport. I social? Ho rallentato un po': le cose serie non interessano, se pelo una patata migliaia di like»Quando esce, nel 1966, in Italia, C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones non è una canzone qualsiasi.

Frère et soeur - Téléfilm Français Complet - Comédie - Bernard LECOQ , Sophie MOUNICOT - FP

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