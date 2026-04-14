Sassuolo vs Como trentatreesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Nella trentatreesima giornata del campionato di Serie A 20252026, si affrontano Sassuolo e Como. La partita si giocherà in un contesto di classifica ancora aperto, con i neroverdi che cercano di migliorare la posizione e i lariani che mirano a riconquistare il quarto posto per qualificarsi alla Champions League. Le probabili formazioni sono state annunciate e la partita sarà trasmessa su alcuni canali sportivi e in streaming.

Gara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I neroverdi vogliono chiudere nella parte sinistra della classifica, mentre i lariani puntano a riconquistare il quarto posto in ottica Champions League. Sassuolo vs Como si giocherà venerdì 17 aprile 2026 alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium SASSUOLO VS COMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani sono reduci dalla sconfitta esterna di Genova, ma si possono consolare con una salvezza conquistata in largo anticipo. La squadra di Grosso, però, può ancora puntare al nono posto e dunque non hanno alcuna intenzione di fare sconti a nessuno. I lariani devono rialzarsi dopo la sconfitta casalinga contro l’Inter e il pareggio a reti bianche contro l’Udinese.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Sassuolo vs Como, trentatreesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Frosinone-Padova, trentatreesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Palermo-Avellino, trentatreesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. 2 TWO GOALS AT HOME | GENOA - SASSUOLO | FILM della PARTITA 25/26 Disponibile ora su YouTube https://youtu.be/ToScL0ULi9Q - facebook.com facebook #Tangenziale #Modena- #Sassuolo: uscita 30 chiusa per uno smottamento x.com