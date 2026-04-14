A causa delle forti piogge che hanno interessato il Molise, alcune scuole a Santa Croce di Magliano sono state chiuse temporaneamente. Le frane causate dal maltempo hanno bloccato le strade principali, impedendo l'accesso agli edifici scolastici e causando disagi alla viabilità locale. Di conseguenza, le lezioni in presenza sono state sospese e sono state adottate modalità di insegnamento a distanza per gli studenti coinvolti.

Il maltempo che ha colpito il Molise ha costretto l’amministrazione di Santa Croce di Magliano a sospendere le lezioni in presenza per alcuni studenti, passando alla modalità digitale. La decisione è stata presa dal sindaco Florio per proteggere la sicurezza dei minori a seguito delle frane causate dalle precipitazioni degli ultimi giorni. Interventi urgenti e blocchi della viabilità locale. Le squadre operative sono attualmente impegnate sul territorio comunale per gestire i detriti e il fango accumulati durante l’evento meteorologico. Le operazioni si concentrano sulla pulizia di canali e strade, con l’obiettivo primario di ripristinare la percorribilità e prevenire nuovi danni alle abitazioni della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Santa Croce di Magliano: frane bloccano le scuole e la viabilità

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