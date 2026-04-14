La situazione della sanità in Campania continua a suscitare discussioni, con particolare attenzione all'assenza di un sistema basato sul merito. Le critiche si sono concentrate sulle recenti dichiarazioni di un partito politico, che ha evidenziato come questa problematica influisca sulla qualità dei servizi e sulla gestione delle risorse. La questione viene affrontata in un contesto di maggiore attenzione pubblica, senza che siano stati ancora definiti interventi concreti per risolverla.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il capogruppo di Fratelli d’Italia (FdI), Gennaro Sangiuliano, insieme al consigliere Raffaele Maria Pisacane, ha sollevato gravi preoccupazioni riguardo alla situazione della sanità in Campania. Durante un incontro tenutosi il 12 aprile 2026 a Napoli, i due esponenti politici hanato la situazione attuale e le difficoltà che la sanità regionale deve affrontare. “Dopo la grancassa mediatica dell’uscita dal piano di rientro, in cui si sono contrapposti in un lungo dibattito Fico e De Luca, il vero merito sembra appartenere esclusivamente al ministro Schillaci”, ha affermato Sangiuliano.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Sanità in Campania: il problema dell’assenza di merito

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