Salta versamento da 150mila euro Costampress verso la liquidazione

Un versamento di 150mila euro richiesto per l'omologa del concordato di Costampress non è stato versato. L'azienda di pressofusione, con circa 120 dipendenti a Scorzè, si trova ora in una situazione di rischio di liquidazione giudiziaria. La mancata somma blocca le procedure di concordato e apre la strada a possibili provvedimenti definitivi. La questione riguarda direttamente l'assetto legale e finanziario dell'impresa.

Il versamento da 150mila euro necessario per l'omologa del concordato di Costampress, azienda di pressofusione che occupa circa 120 dipendenti a Scorzè (Venezia), non è stato effettuato e l'azienda ora rischia la liquidazione giudiziaria. È quanto emerge oggi, quattro giorni dopo il tavolo in Regione Veneto nel quale la proprietà, il fondo Accursia Capital, aveva assicurato il versamento della somma necessaria alla manutenzione degli impianti entro ieri, lunedì 13 aprile. Un "atto di irresponsabilità che spinge l'azienda verso il baratro", scrivono in una nota Fim Cisl e Fiom Cgil, perché "rende la proposta di concordato estremamente fragile".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salta versamento da 150mila euro, Costampress verso la liquidazione Kommunalkredit: 2,80% a 4 anni, ma serve un versamento da 10.000 euroLa banca austriaca Kommunalkredit Invest ha aggiornato le condizioni per i depositi a tasso fisso, offrendo tassi competitivi investe almeno 10. Leggi anche: Olivia Paladino, voragine da 16 milioni di euro: la holding va in liquidazione