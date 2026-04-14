Ritorno vincete per i Cesaroni la prima puntata trionfa nel prime time

Ieri sera, la prima puntata della nuova stagione di una serie televisiva con Claudio Amendola è andata in onda su Canale 5. La puntata ha registrato 3 milioni di spettatori nel prime time, confermando il successo della serie dopo una lunga assenza. La trasmissione ha ottenuto ascolti elevati rispetto alle precedenti stagioni, consolidando la sua posizione nel palinsesto televisivo.

(Adnkronos) – Ritorno vincente per i Cesaroni sui Canale 5. La prima puntata della nuova stagione della storica serie con Claudio Amendola, andata in onda ieri sera, ha infatti ottenuto 3.486.000 telespettatori e uno share del 22,6%. Secondo gradino del podio per Rai1 con l'esordio della nuova serie 'La Buona Stella', vista da 2.768.000 telespettatori. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it I Cesaroni – Il ritorno streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataI Cesaroni – Il ritorno streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata Questa sera, lunedì 13 aprile 2026, alle ore 21,20 su Canale 5 va in... I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntataQuesta sera, lunedì 13 aprile 2026, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la prima puntata de I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie... Ascolti TV | Lunedì 13 Aprile 2026. Ritorno vincente per I Cesaroni (22.6%), solo il 16.2% per La Buona Stella Scotti svetta al 26% e supera De Martino (23.7%) Tutti i dati della giornata di ieri x.com Montecarlo gli regala una doppia prima volta: debutto vincente in un Masters 1000 su terra e ritorno in cima al mondo. scrive un’altra pagina di storia. - facebook.com facebook