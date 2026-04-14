Riapre il sottopasso Spezia a Torino ma scattano nuovi stop | tre gallerie chiuse in settimana per manutenzione

Il sottopasso Spezia a Torino riapre al traffico mercoledì 15 aprile dopo essere stato chiuso da gennaio a causa di un incendio che aveva interessato l’uscita di sicurezza. Tuttavia, durante la stessa settimana, tre gallerie saranno temporaneamente chiuse per lavori di manutenzione. Questi interventi sono programmati per garantire la sicurezza e la funzionalità delle infrastrutture stradali della zona.

Nella mattinata di mercoledì 15 aprile verrà riaperto al transito il sottopasso Spezia, chiuso da gennaio a seguito di un incendio che ha interessato l’uscita di sicurezza. Sono stati ripristinati gli impianti di illuminazione e di controllo del sottopasso, rinnovati gli impianti di sicurezza, le.🔗 Leggi su Torinotoday.it Gallerie chiuse: guasto antincendio blocca il traffico a PorteUn guasto all’impianto antincendio ha costretto alla chiusura delle gallerie Craviale e Turina nel territorio di Porte, generando disagi...