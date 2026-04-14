Reggiana il trionfo in campo apre la strada al nuovo futuro societario

Questa sera alle ore 21 si svolge un incontro dedicato alla squadra di calcio locale, che ha recentemente ottenuto una vittoria contro la Carrarese. La discussione si concentra sul futuro societario della squadra e sulle prossime mosse da adottare. L’evento si tiene in un momento di attenzione crescente dopo il risultato positivo e mira a fare il punto sulla direzione da seguire.

Il dibattito sul domani della società calcistica reggiana si accende questa sera alle ore 21, con un appuntamento dedicato alla squadra locale che punta a dare risposte concrete dopo il successo ottenuto contro la Carrarese. La vittoria in casa, che interrompe un periodo di attesa lungo ben due mesi, funge da volano per un confronto che non si limiterà ai risultati sportivi, ma aprirà le porte a novità riguardanti la gestione societaria. In studio saranno presenti Alessio Fontanesi, Andrea Russo, Primo Bertani e Wainer Magnani per analizzare i nuovi sviluppi del club. L’impatto di un traguardo sportivo sulla stabilità del progetto. Raggiungere i tre punti contro la Carrarese rappresenta un punto di svolta psicologico fondamentale per l’ambiente reggiano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggiana, il trionfo in campo apre la strada al nuovo futuro societario Leggi anche: Ternana, due settimane cruciali per il futuro societario e in campo delle Fere: ufficiali le limitazioni per il derby