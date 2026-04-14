È stato annunciato il Redmi K90 Max, uno smartphone che si rivolge agli appassionati di giochi digitali. Il dispositivo include una GPU dedicata, pensata per migliorare le prestazioni durante le sessioni di gioco più intense. Xiaomi introduce così un nuovo modello che si colloca nel settore degli smartphone ad alte prestazioni, con l’obiettivo di competere nel mercato dei dispositivi pensati per il gaming professionale.

Il mercato degli smartphone ad alte prestazioni si prepara a un nuovo scontro tecnologico con l’arrivo del Redmi K90 Max, il dispositivo che segnerà l’ingresso ufficiale di Xiaomi nel segmento dedicato esclusivamente al gaming professionale. L’annuncio è giunto direttamente dai canali social di Lu Weibing, presidente del marchio, che ha fissato il momento della presentazione per il prossimo 21 aprile alle ore 19:00 secondo l’orario locale cinese. Hardware estremo e il debutto della GPU dedicata. Le prime indiscrezioni riguardanti l’estetica del dispositivo mostrano un design che punta sulla sobrietà, distanziandosi dalle linee aggressive e ricche di luci LED o display secondari tipiche dei prodotti della linea ROG Phone, ormai non più esistente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Redmi K90 Max: arriva lo smartphone con GPU dedicata per il gaming

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