Stasera, durante la puntata del Grande Fratello Vip, il pubblico assisterà all’ingresso di Salvo Todaro, fratello maggiore del ballerino Raimondo Todaro. Salvo è anche lui ballerino e negli ultimi anni ha ottenuto riconoscimenti nel settore. La presenza di Salvo nella Casa è stata annunciata come una sorpresa, e i due fratelli hanno dichiarato di avere un legame molto forte.

Questa sera il pubblico di Grande Fratello Vip assisterà a una sorpresa dal sapore familiare: nella Casa farà il suo ingresso Salvo Todaro, fratello maggiore di Raimondo Todaro. L’entrata, costruita come uno scherzo, coinvolgerà anche Francesca Manzini, alla quale verrà inizialmente presentato come un possibile pretendente Raimondo Todaro, chi è il fratello Salvo. La danza è nel Dna della famiglia Todaro. E su questo non sembrano esserci dubbi. Proprio come il fratello minore Raimondo (di tre anni più giovane), Salvatore è un ballerino professionista di altissimo livello. Ha iniziato a ballare a 10 anni, poi ha continuato con determinazione a perfezionare la sua tecnica e a raggiungere un successo dopo l’altro, diventando a 16 anni già insegnante.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Raimondo Todaro, chi è il fratello Salvo (ballerino di successo anche lui): “Abbiamo un legame bellissimo”

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