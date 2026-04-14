R13 Jeans ‘overflow Boy Flare’ | Guida completa

Un articolo fornisce una guida dettagliata sui jeans R13 ‘overflow Boy Flare’, includendo informazioni sui materiali, le taglie disponibili e le caratteristiche di design del prodotto. Viene anche menzionata una nota di trasparenza riguardante la presenza di link di affiliazione, con una spiegazione che eventuali acquisti tramite questi link potrebbero generare commissioni senza costi aggiuntivi per l’acquirente.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. La silhouette ‘Overflow’: come il flare low-rise ridefinisce la figura. L’estetica degli ‘Overflow Boy Flare’ si gioca interamente sul gioco di proporzioni creato dalla combinazione tra il taglio a vita bassa e l’ampiezza della gamba. Questa specifica configurazione architettonica del denim non è casuale, ma mira a costruire una linea che sfida le proporzioni classiche del denim tradizionale. La scelta di un modello low-rise sposta il punto focale dell’abbigliamento verso i fianchi, creando una base strutturale più rilassata rispetto ai modelli a vita alta, tipici di altre correnti della moda.🔗 Leggi su Ameve.eu

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