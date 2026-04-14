Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano PSV si aggira oggi, 14 aprile 2026, intorno a 48,48 euro per megawattora. Questa cifra rappresenta il valore attuale del gas sul punto di scambio virtuale e riflette le condizioni di mercato del giorno. Nessun cambiamento o variazione rispetto ai giorni precedenti viene segnalato in questa fase.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Oggi, 14 Aprile 2026, il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano PSV (Punto di Scambio Virtuale) si attesta a 48,48 euroMWh. Convertendo questo valore in euroSmc (Standard metro cubo), utilizzando il coefficiente di conversione medio di 1 MWh = 0,094 Smc, il prezzo corrisponde a circa 0,51 euroSmc. Andamento e tendenza del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza alla stabilizzazione dopo una fase di ribasso iniziata a fine marzo. Dopo aver toccato valori superiori ai 58 euroMWh (circa 0,62 euroSmc) tra il 31 Marzo 2026 e il 1 Aprile 2026, il prezzo è progressivamente sceso, stabilizzandosi intorno ai 48-51 euroMWh (0,51-0,54 euroSmc) nell’ultima settimana.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Qualcuno di voi che ne capisce se e’ fake mia figlia gli piace tanto capisco che e’ facile prendere una fregatura ma comprarlo a prezzo intero non mi e’ possibile la signora in questione mi dice che e’ originale, dalle recensione non appare una truffatrice anche - facebook.com facebook