Partite oggi stasera e domani | guida alla Diretta TV

Oggi, stasera e domani si svolgono diverse partite di calcio che saranno trasmesse in diretta TV. La programmazione include incontri di Serie A, Serie B e del Mondiale per club, offrendo agli appassionati un'ampia scelta di partite da seguire. La guida fornisce dettagli sulle trasmissioni e gli orari, consentendo agli spettatori di pianificare al meglio la visione delle partite.

Bastoni Inter, dentro le difficoltà di Ale: i problemi fisici, i fischi e il futuro sempre più in bilico! Ct Italia, in risalita le quotazioni di Allegri: spunta un nome a sorpresa come dt della Nazionale! Sarri svela: «Io per il mio futuro sono poco preoccupato. Per la Lazio sentiamo quali sono i programmi, ancora non ho sentito niente.» Fiorentina, Vanoli nel post gara: «Siamo stati squadra fino alla fine. Siamo un gruppo, abbiamo ottenuto qualcosa di importante» Bastoni Inter, dentro le difficoltà di Ale: i problemi fisici, i fischi e il futuro sempre più in bilico! Mancini vince in Qatar: l’Al-Sadd conquista il titolo con una giornata d’anticipo, decisivo proprio quel giocatore! I dettagli Atletico Madrid, Simeone alla vigilia del Barcellona: «Ruggeri ha avuto alti e bassi, ma sta lavorando bene.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Ci sono partite… e poi ci sono quelle che cambiano tutto. Oggi Jannik Sinner non gioca solo una finale. Gioca per prendersi il mondo. Contro Carlos Alcaraz non è mai una partita normale: è talento contro ghiaccio, istinto contro ossessione, spettacolo contro p - facebook.com facebook

LIVE MN - Ricci: "Oggi eravamo poco presenti. Se affronti partite in questo modo vuol dire che c'è qualcosa di sbagliato oltre il modulo" x.com