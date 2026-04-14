‘Non Succederà Più’ Alessia Macari contro Paola Caruso | È furba l’appello a Ilary Blasi

Alessia Macari ha commentato pubblicamente la presenza di Paola Caruso nel programma televisivo ‘Non Succederà Più’. Durante un’intervista, Macari ha dichiarato che considera Caruso furba e ha rivolto un appello a Ilary Blasi, conduttrice del programma. Le dichiarazioni sono state rese note attraverso un comunicato stampa, senza ulteriori commenti da parte delle parti coinvolte.

LE BOLLICINE DI ‘NON SUCCEDERÀ PIÙ, Alessia Macari svela cosa pensa di Paola Caruso e lancia un appello. SU BOLLICINEVIP TORNA LA RUBRICA LE BOLLICINE DI “NON SUCCEDERÀ PIÙ”, IN COLLABORAZIONE CON GIADA DI MICELI, CONDUTTRICE DEL PROGRAMMA RADIOFONICO NON SUCCEDERÀ PIÙ IN ONDA SU RADIO RADIO, DIGITALE TERRESTRE NAZIONALE 253 E DIGITALE TERRESTRE 96. Sabato 11 aprile 2026 è andata in onda l’intervista radiofonica di Alessia Macari, ex concorrente di una delle passate edizioni del Grande Fratello. Alessia Macari (Foto Ig @alessiamacari) In passato la showgirl era amica di Paola Caruso, la loro amicizia però col tempo è giunta al capolinea.🔗 Leggi su Bollicinevip.com Leggi anche: GF Vip, Caruso e Elia sfiorano la rissa: Ilary Blasi interviene in diretta Leggi anche: Grande Fratello Vip, riassunto puntata 3 aprile: Paola Caruso contro Francesca Manzini