La vita di Paul Nizan, scrittore e filosofo francese nato nel 1905 e morto nel 1940, si distingue per una breve ma intensa esperienza sia nel campo letterario che in quello politico. La sua biografia, fatta di relazioni strette e impegno ideologico, si ripresenta oggi attraverso immagini di archivio che ne ricordano l’amicizia e le vicende personali. La narrazione ripercorre i momenti salienti di una figura che ha lasciato tracce nella storia culturale e politica del suo tempo.

GEOGRAFIE Intervista a Annie Cohen-Solal, storica delle idee e studiosa dello scrittore. «Antoine Bloyé», romanzo autobiografico del 1933, torna in libreria da domani con le edizioni Ago GEOGRAFIE Intervista a Annie Cohen-Solal, storica delle idee e studiosa dello scrittore. «Antoine Bloyé», romanzo autobiografico del 1933, torna in libreria da domani con le edizioni Ago Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Nel laboratorio vivido di Paul Nizan

Paul Nizan, nel nome del padre, profilo d’un traditore della propria classeSe leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€.

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