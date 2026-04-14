Durante una riunione parlamentare, si è acceso un dibattito riguardo a un ordine del giorno che ha sollevato polemiche tra i presenti. Alcuni esponenti hanno espresso critiche riguardo a recenti minacce rivolte a membri del partito, chiedendo una condanna ufficiale. La discussione si è concentrata su come affrontare situazioni di tensione e sulla necessità di mantenere un clima di rispetto all’interno delle istituzioni. La discussione prosegue con tensioni ancora vive tra le diverse forze politiche.

Tanto tuonò che non piovve (almeno per ora). La discussione sulla ordine del giorno con cui la presidente Pd del Consiglio comunale Elena Buscemi chiedeva di esprimere un voto politico contro la manifestazione «Senza paura, in Europa padroni a casa nostra» promossa sabato alle 15 in piazza Duomo dalla Lega con la rete dei Patrioti europei ieri è saltata. Nelle prime due ore di seduta i consiglieri hanno ricordati, con toni commossi, il collega dei Verdi Carlo Monguzzi scomparso nella notte dopo una breve malattia. Nel corso del suo intervento la consigliera e vicesegretaria nazionale della Lega Silvia Sardone ha proposto, visto lo stato d'animo generale, di chiudere la seduta al termine della commemorazione o dedicare la seconda parte a temi ambientalisti, come sarebbe piaciuto a lui.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Minacce antagoniste, il Pd condanni"

“Speriamo la rapiscano”. Nelle chat antagoniste l'odio e le minacce anti Meloni per la missione nel GolfoLa missione nel Golfo di Giorgia Meloni ha mandato in tilt la sinistra italiana, sia quella politica che quella civile.

Missili e minacce. I Pasdaran: Usa condanni i raid o colpiremo i suoi atenei qui. Il Wp: il Pentagono pronto a lunghe azioni di terraDue raid aerei israeliani contro due posti di blocco della polizia guidata da Hamas hanno ucciso almeno sei palestinesi, tra cui un bambino, secondo...