Metrotranvia in crisi | 120 milioni mancano rischio stop ai lavori

Oggi i sindaci di Seregno, Desio e Nova Milanese si sono incontrati presso la sede della Città metropolitana di Milano per discutere della metrotranvia Milano-Seregno, che rischia di fermarsi a causa di un deficit di 120 milioni di euro rispetto ai preventivi iniziali. La situazione finanziaria ha portato a una crisi che mette in discussione la prosecuzione dei lavori in corso.

I sindaci di Seregno, Desio e Nova Milanese si riuniscono oggi presso la sede della Città metropolitana di Milano per affrontare la crisi legata alla metrotranvia Milano-Seregno, ferma davanti a un buco di bilancio di 120 milioni di euro in più rispetto ai preventivi originari. L’incontro mira a trovare una via d’uscita tra le ipotesi di modifiche al tracciato e il timore che l’intera opera venga interrotta prematuramente a Paderno Dugnano, lasciando i comuni attraversati in uno stato di perenne precarietà. Il tavolo tra extracosti e incertezze sul tracciato. La gestione dell’infrastruttura ha raggiunto un punto di rottura che richiede l’intervento diretto delle amministrazioni locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Metrotranvia in crisi: 120 milioni mancano, rischio stop ai lavori Leggi anche: Metrotranvia Milano-Seregno, lavori a rischio stop: mancano 120 milioni