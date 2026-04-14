Alle prime ore del 14 aprile 2026, alle 6:15, le previsioni del tempo per la mattina indicano condizioni di cielo prevalentemente sereno nel nord del paese. Le temperature sono in aumento e non sono previste precipitazioni significative. La giornata si presenta stabile, con poche nubi e condizioni favorevoli per le attività all'aperto. La situazione meteo rimane invariata nel corso della giornata, con temperature che si manterranno su valori miti.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo più soleggiati sia dal mattino che al pomeriggio Salvo degli addensamenti bassi attesi sulla Liguria in serata e nottata poche variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi sulla Liguria al centro giornata all'insegna del tempo asciutto con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio al più con qualche velatura in transito nessuna variazione in serata e nottata quando si hanno condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al sud tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 14-04-2026 ore 06:15

Meteo Roma del 06-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo...

Meteo Roma del 04-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al...

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