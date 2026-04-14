Men Go Music Fest 2026 Il programma completo

Dal 14 al 18 luglio si terrà al Il Prato di Arezzo l'edizione 2026 del MenGo Music Fest. La manifestazione, in fase di aggiornamento, prevede diversi eventi musicali durante tutta la settimana. La kermesse è stata annunciata ufficialmente e il programma completo sarà pubblicato nei prossimi giorni. La rassegna coinvolge vari artisti e si svolge in un'area all'aperto della città.

Il programma (in continuo aggiornamento) dell'edizione 2026 del MenGo Music Fest, la kermesse musicale in calendario dal 14 al 18 luglio al Il Prato di Arezzo. Le date, i concerti, gli ingressi gratis e i biglietti.3 luglio - anteprima MenGoSerena BrancaleLa cantante reduce da Sanremo sarà.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Oscars 2026 Moments Everyone Is Talking About