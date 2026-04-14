Meloni sul gas russo capisco Descalzi ma serve fare attenzione

Il presidente del Consiglio ha commentato le dichiarazioni di un dirigente di un'azienda energetica, affermando di comprendere il suo punto di vista sul gas russo. Ha aggiunto di sperare che, in caso di difficoltà, si possa trovare una soluzione pacifica in Ucraina. La posizione ufficiale si concentra sulla necessità di mantenere attenzione sulle questioni energetiche e geopolitiche legate alla Russia.

"Descalzi è un operatore del settore", capisco il suo punto di vista, "io continuo a sperare che quando il problema si dovesse porre noi saremo riusciti" a raggiungere la "pace in Ucraina". "Ma" sul gas russo "dobbiamo fare molta attenzione a come ci muoviamo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Verona.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meloni, sul gas russo capisco Descalzi ma serve fare attenzione Descalzi: "Sospendere bando sul gas russo""Penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 sui 20 miliardi di Gnl (gas naturale liquefatto, ndr) che vengono... Silvia Salis sul palco con Charlotte de Witte. In piazza ballano migliaia di persone. Un successo mediatico per la sindaca di Genova, che in molti - e ora anche lei ci pensa - vedono bene nel ruolo di “anti-Meloni”. E a proposito di Meloni, Eman Rus nella sua ru - facebook.com facebook Meloni e sospiri. Imbarazzata da Trump e dalla frase di Descalzi, sorride a Magyar. Fitto: “Ancoriamoci alla Ue”. Di @carusocarmelo x.com