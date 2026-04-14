La corsa alla presidenza della Federcalcio si fa più complessa con i primi scontri pubblici tra i candidati. Malagò e Abete sono entrati in conflitto, mentre un’altra candidatura si fa strada: quella di Albertini. La competizione si annuncia serrata e piena di tensioni, con i vari contendenti che continuano a muoversi e a esprimersi nel dibattito pubblico. La situazione rimane incerta, e la campagna elettorale si prospetta lunga.

Mettetevi seduti comodi, perché è ancora lunga. La volata per la presidenza della Figc del dopo-Gravina è appena iniziata e anche se i primi nomi usciti ieri sono quelli previsti, così come è evidente la contrapposizione tra sistema calcio e politica, in realtà l’impressione è che ne vedremo ancora delle belle. Le elezioni sono fissate al 22 giugno, ma le candidature si possono presentare fino al 13 maggio. I fatti dicono che ieri la Lega Serie A ha scelto il suo candidato, votando per Giovanni Malagò quasi all’unanimità (18 club su 20, contrari solo Verona e Lazio, ma sul metodo, non sul nome, ha spiegato il presidente Simonelli). L’ex presidente del Coni è stato ’benedetto’ da dentro (Marotta: "Una dei risultati migliori degli ultimi anni") e da fuori (Capello: "Ha l’esperienza per farlo nel migliore dei modi").🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Malagò e Abete, prime scintille. L’alternativa si chiama Albertini

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Gravina oggi si dimette, chi sarà il successore alla guida della Figc? L'ipotesi Malagò, i nomi di Abete e Marani, Albertini sostenuto dai calciatoriIl terzo Mondiale senza l’Italia non ha aperto la crisi del calcio, l’ha semplicemente resa irreversibile.

Malagò contro Abete: la corsa al trono della Figc e l’ombra del governo. L’ipotesi del terzo uomo x.com

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