Malagò Abete e la solita grammatica da pentapartito Ma non dovevamo fare la rivoluzione?

Da ilnapolista.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un contesto di discussioni sulla riforma del sistema sportivo, si sono susseguite dichiarazioni di alcuni rappresentanti di spicco, evidenziando le differenze tra le componenti coinvolte. Si è parlato di governance, di riforme strutturali e di un piano che mira a un approccio più completo, ispirato ai modelli di altri paesi europei e alla Premier League. Le parole usate riflettono una certa continuità nel linguaggio e nelle proposte, senza indicare passi concreti avanti.

Le componenti. La governance. Le riforme strutturali. Ma di più: il piano persino “olistico”, il modello alla tedesca, alla francese, la Premier. Gli stadi, la sostenibilità, la rivoluzione dirigenziale. Ma soprattutto i giovani, signora mia. No, non la generazione millesimata di poveri bambini senza Mondiale. Quegli altri: i tardo-adolescenti che ai Mondiali dovrebbero portarci di nuovo se solo ne crescessimo abbastanza. La metafora della vivaistica, un titolo ogni due, a pioggia tra le prime pagine dell’indignazione post-Bosnia. E’ tutto trapassato remoto, scaduto come uno yogurt. Abbiamo già elaborato quel bendidio di collera nella solita ripavimentazione spicciola del potere.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Malagò, Abete e la solita grammatica da pentapartito. Ma non dovevamo fare la rivoluzione?

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