Un nuovo modello di tracolla firmata Maison Michel, chiamato ‘Martine’, è stato presentato come accessorio di stile per accompagnare i cappelli. L’azienda ha comunicato che il prodotto include link di affiliazione, con la possibilità di ricevere una commissione senza costi aggiuntivi per gli acquirenti. Questa informazione viene fornita come nota di trasparenza all’interno dell’articolo.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il tocco di lusso: perle sintetiche e dettagli dorati. L’estetica della tracolla ‘Martine’ si distacca nettamente dai comuni accessori da viaggio, posizionandosi come un elemento decorativo pensato per chi cura il dettaglio anche nel trasporto degli accessori più delicati. Il design gioca su un contrasto cromatico e materico molto preciso: la lucentezza delle perle sferiche in materiale sintetico, caratterizzate da una tonalità oro pallido, si alterna alla texture opaca e strutturata del cordino bianco intrecciato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maison Michel Tracolla ‘Martine’: Eleganza per il cappello

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