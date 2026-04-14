In questa notte di martedì 14 aprile 2026, la Luna si trova in una fase di falce calante, con solo il 13% della superficie visibile illuminata dal sole. La sua presenza nel cielo è molto ridotta, rendendo difficile l’osservazione del suo bacino di Grimaldi. La fase lunare attuale influisce sulla visibilità e sulla quantità di dettaglio che si può notare attraverso un telescopio o a occhio nudo.

La Luna si trova attualmente in una fase di falce calante, con solo il 13% della sua superficie illuminata dal sole in questa notte di martedì 14 aprile 2026. Il ciclo lunare, caratterizzato da una durata di circa 29,5 giorni per completare l’orbita attorno alla Terra, sta raggiungendo la sua conclusione naturale con l’avvicinarsi della fase di Luna Nuova. Per gli osservatori amatoriali che operano sul territorio italiano, le condizioni di visibilità notturna sono estremamente limitate. La scarsità di luce riflessa rende quasi impossibile distinguere i dettagli del suolo lunare a occhio nudo; l’unico elemento identificabile risulta essere il bacino di Grimaldi, e ciò è possibile esclusivamente attraverso l’utilizzo di strumenti ottici specifici come binocoli o telescopi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luna quasi invisibile: ecco come osservare il bacino di Grimaldi

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