Liberarte

Il 25 aprile, nella sala Walter Damiani della biblioteca Dini Laboranti a Dorno, si svolgerà un evento dedicato all’arte libera. Dalle 11,30 alle 19,30, sarà possibile partecipare a diverse attività come musica, canto, danza, pittura, scultura, poesia, racconti, arte digitale e fotografia. L'iniziativa è organizzata dall’associazione Liberarte e si svolge nel contesto della giornata dedicata alla libertà di espressione artistica.

Evento di arte libera organizzato dalla biblioteca Dini Laboranti di Dorno PV. Dalle ore 11,30 alle 19,30 del 25 aprile, in sala Walter damiani a Dorno, sarà possibile esprimersi con musica, canto, danza, pittura, scultura, poesia, racconti, arte digitale, fotografia. Contattare 3334675018.🔗 Leggi su Milanotoday.it MARAL- LIBERARTE (Official Lyric Video)