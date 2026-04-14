Le neopromosse Una festa per due Arconatese e Tritium celebrano in anticipo il ritorno in serie D

Nella giornata di domenica, l’Arconatese e la Tritium hanno ufficializzato la loro promozione in serie D, anticipando di due turni la conclusione dei rispettivi campionati di Eccellenza. Le due squadre hanno ottenuto la qualificazione con risultati che hanno sancito la fine anticipata del torneo e il passaggio alla categoria superiore. La promozione è stata celebrata con i consueti festeggiamenti, segnando un traguardo importante per entrambe le realtà sportive.

Una domenica di verdetti definitivi per l’Arconatese e la Tritium, nepromosse con due turni di anticipo, dai rispettivi gironi d’Eccellenza alla serie D. È già tornata più in su, dopo solo un anno nel quarto campionato nazionale, l’Arconatese, che così festeggia nel migliore dei modi il centenario della fondazione in questo 2026. Gli oroblu del presidente onorario Mario Mantovani hanno dominato il girone A del campionato d’Eccellenza e dopo la retrocessione dello scorso torneo si sono ampiamente riscattati con una stagione da 10 e lode. Un’annata frutto della programmazione con il lavoro del presidente Alfonso Sannino, del dg Vittorio Mantovani e del ds Enio Colombo con la direzione sul campo di mister Giovanni Livieri, che ha saputo dare un’inconfondibile identità tattica puntando al raggiungimento dei risultati con il bel calcio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le neopromosse. Una festa per due. Arconatese e Tritium celebrano in anticipo il ritorno in serie D Da Alaïa a Mugler, le sfilate PE 2026 celebrano il ritorno del color carne in una doppia, sorprendente versioneSenza tempo e sensuale, la nuance neutra per eccellenza torna a dominare le passerelle della Primavera Estate 2026, ma lo fa sdoppiandosi in un gioco... Grosseto in festa: il Grifone vola in serie C. Campione con largo anticipoSiena, 2 aprile 2026 – Il Grosseto esce con un buon punto dal Franchi dopo una gara combattuta ed equilibrata, seppur con una predominanza di... Caronnese-Arconatese Eccellenza 0-1: formazioni, risultato finale e cronaca - https://www.zonacalciofaidate.it/p=627655 - facebook.com facebook Calcio Eccellenza, Arconatese espugna Caronno e vince il campionato x.com