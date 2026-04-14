Stasera su Italia 1 va in onda uno speciale delle Iene intitolato La Cura, che affronta varie tematiche legate alla salute. La trasmissione presenta casi reali, nuove terapie e testimonianze dirette, con la partecipazione del professor Alessandro Aiuti. Tra gli argomenti trattati ci sono l’ictus e le cure sviluppate tramite virus modificati, offrendo un approfondimento su alcune delle innovazioni più recenti nel campo medico.

Lo speciale Le Iene presentano: La Cura - Tutto ciò che devi sapere per stare meglio porta in tv casi reali, nuove cure e testimonianze dirette, con il contributo del professor Alessandro Aiuti. Questa sera, martedì 14 aprile, debutta la nuova edizione di Le Iene presentano: La Cura - Tutto ciò che devi sapere per stare meglio, lo speciale spin-off de Le Iene dedicato al mondo della salute e della ricerca, in onda in prima serata su Italia 1. Alla conduzione Gaetano Pecoraro, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra storie vere, testimonianze forti e innovazioni scientifiche. Storie di malattia e rinascita: dal caso di Platinette alle patologie rare Il programma porterà in primo piano le esperienze di chi affronta ogni giorno la malattia, dalle più diffuse alle più sconosciute.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Le Iene presentano: La Cura stasera su Italia 1, dall’ictus alle cure con virus modificati

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