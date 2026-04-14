La tutela della privacy responsabilità del personale ATA + 7 documenti pronti Tra cui | Bozza informativa per famiglie e bozza comunicazione per il personale ATA

Nella scuola odierna, la gestione dei dati personali di studenti, famiglie e personale rappresenta una delle principali responsabilità del personale ATA. Sono stati predisposti sette documenti, tra cui una bozza di informativa rivolta alle famiglie e una comunicazione specifica per il personale ATA, per garantire la corretta applicazione delle norme sulla privacy. Questi strumenti sono pronti per essere adottati e facilitano il rispetto delle regolamentazioni vigenti.

Nel contesto della scuola contemporanea, la tutela dei dati personali assume un ruolo sempre più centrale, in quanto l’attività amministrativa e organizzativa implica la gestione quotidiana di una grande quantità di informazioni riguardanti studenti, famiglie e personale. In questo scenario, il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) relativamente alle competenze e responsabilità presenti nei profili. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it All'Humanitas di Rozzano l'intelligenza artificiale ascolta il colloquio e scrive la bozza del referto in tempo reale. Il referto viene poi controllato dal professionista - facebook.com facebook E' iniziata la riunione, presso il DAP, per discutere la "Bozza P.C.D. di accorpamento organici - Ancona, Alessandria, Brescia, Civitavecchia e Reggio Calabria". x.com