Nelle prossime puntate della serie turca La forza di una donna, Ceyda perderà il lavoro a causa di un malinteso che coinvolge la famiglia di Fazilet. In un primo momento, Fazilet decide di licenziare Ceyda, ma successivamente cambia idea e si pente della sua scelta. La vicenda si sviluppa all’interno di un intreccio di tensioni e decisioni che coinvolgono i personaggi principali, portando a sviluppi imprevedibili.

Un malinteso farà perdere il lavoro a casa di Fazilet a Ceyda nelle prossime puntate del serial drammatico turco La forza di una donna ( Kad?n ). Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni turche La forza di una donna: Ceyda perde il lavoro. La storyline prenderà il via nel momento in cui Fazilet scoprirà che Ceyda avrà i suoi gioielli. La cantante si giustificherà dicendo alla famosa scrittrice di non averli rubati, ma avuti in dono da Raif. Fazilet non sarà disposta ad accettare spiegazioni, e sentendosi tradita da una donna che aveva tutta la sua fiducia, le proporrà un accordo: Ceyda dovrà lasciare il lavoro e lei in cambio si impegnerà a pagare la retta della scuola speciale del piccolo Arda.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La forza di una donna, trame finali: Fazilet licenzia Ceyda (ma poi si pente del suo gesto)

La Forza di una Donna Anticipazioni: Fazilet caccia Ceyda e scarica Bahar!Scopri cosa accadrà nelle prossime puntate de La Forza di una Donna: Fazilet prende di mira Ceyda e Bahar mentre Sirin trama nell’ombra.

La Forza di una donna, anticipazioni 20?26 aprile 2026: Ceyda torna da FaziletLe nuove puntate di La Forza di una donna, in onda su Canale 5 dal 20 al 26 aprile 2026, riportano al centro della scena emozioni forti, scelte...

«Sei tu quello che ha rubato i gioielli della signora Fazilet » Sirin non perde occasione per sollevare sospetti e gettare scompiglio durante la cena organizzata da Enver. L’atmosfera, che doveva essere distesa e familiare, si trasforma presto in un campo mina - facebook.com facebook