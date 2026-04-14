La tensione sale alle stelle durante la cena organizzata da Enver: Arda è in pericolo e qualcuno viene a reclamarlo lasciando Ceyda nel panico più totale. Bahar intanto affronta Arif e gli dice tutto. Ecco cosa accadrà mercoledì 15 aprile nella dizi turca di Canale 5, in onda alle ore 16.00 circa. Prosegue l'appuntamento quotidiano con La forza di una donna, la serie turca che continua a conquistare il pubblico di Canale 5 grazie a intrecci sempre più intensi e carichi di emozioni. Nella puntata in onda mercoledì 15 aprile alle ore 16.00 circa, i rapporti tra i protagonisti si fanno ancora più fragili e una cena che doveva riportare serenità finisce per trasformarsi in un vero e proprio campo di battaglia.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 15 aprile 2026: Arda rischia di essere portato via?

La forza di una donna, anticipazioni 3 aprile 2026: Arda sorprende tutti, Ceyda resta senza paroleLa forza di una donna torna su Canale 5 anche venerdì 3 aprile con una puntata carica di emozioni.

La forza di una donna, anticipazioni 9 aprile 2026: Ceyda affronta Emre e scopre qualcosa su ArdaLa forza di una donna entra nel vivo con tensioni sempre più forti: Bahar rischia grosso, mentre Ceyda scopre una verità sul piccolo Arda che cambia...

Fede Valverde x Arda x.com

«Mamma!» La gioia di Ceyda esploderà quando, finalmente, suo figlio Arda pronuncerà questa parola magica. Dopo tanto impegno e amore, Satilmis avrà raggiunto il suo obiettivo, e il suo sorriso parlerà più di mille parole. Ma non è tutto rose e fiori! Le a - facebook.com facebook