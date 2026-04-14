Tra 13 giorni si svolgerà a San Siro lo scontro diretto tra Juventus e Milan, una partita che potrebbe influenzare significativamente le posizioni in classifica e la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Attualmente, la sfida rappresenta un momento decisivo per entrambe le squadre, con la possibilità di cambiare gli equilibri del campionato. La partita si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione.

Allo scontro diretto mancano meno di due settimane, ma il mirino è già stato puntato e la sfida lanciata. Totale, a 360 gradi, dal campo al mercato. La vittoria sporca della Juve a Bergamo e la rovinosa sconfitta in casa contro l'Udinese del Milan aprono scenari impensabili per i bianconeri: in classifica, ma pure sul mercato. Perché un ribaltamento dei rapporti di forza nell'una avrebbe conseguenza simili sull'altro. Partiamo da un presupposto matematico: dopo la 32ª giornata, per la prima volta la Juventus si trova nella situazione per cui la qualificazione alla prossima Champions League dipenderà solo da sé stessa. Con 3...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, sfida totale al Milan: dal terzo posto al mercato, Spalletti all'assalto di Allegri

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Napoli-Milan, sfida ad alta quota al Maradona: Allegri contro Conte vale il secondo postoL’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ presenta un'analisi su Napoli-Milan, il big match di Pasquetta che può indirizzare la corsa al vertice.

#Boga verso il riscatto dal #Nizza #Juve ormai sempre più convinta di versare nelle casse dei francesi i 4,8 milioni di euro pattuiti a gennaio in sede di trattativa L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook

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