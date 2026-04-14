Il 25 aprile potrebbe essere una data decisiva per la corsa allo scudetto nel calcio femminile. La squadra di casa ha recentemente battuto il Como Women con il gol di una calciatrice rientrante, che ha rotto un pareggio di 3-3 nel primo tempo. Ora, la Roma femminile si prepara ad affrontare la Juventus in una partita che potrebbe determinare il campionato.

Dopo aver steso il Como Women a casa loro, grazie al gol della rientrante Pilgrim, che ha infranto alla ripresa il pareggio scoppiettante di 3-3 maturato nel primo tempo, la Roma femminile ora pensa alla Juventus. Mancano appena quattro partite alla fine del campionato e le giallorosse sono a sei punti dall’Inter seconda, dunque ogni match d’ora in avanti rischia di avere il sapore dolce della gloria. Si tornerà in campo sabato 25 aprile alle ore 12.30, presso il La Marmora-Pozzo di Biella contro le campionesse in carica della Juventus, che poi le giallorosse ritroveranno a fine maggio per la finale di Coppa Italia. Lo scudetto è a un soffio e le ragazze di Rossettini vogliono dare l’ancata finale alla stagione già con la prossima uscita.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Juve-Roma, l’ora della verità: il 25 aprile può valere lo Scudetto

Leggi anche: Inter, aria di derby: una partita che può valere lo Scudetto

Di Livio non ha dubbi: «Gasperini sta facendo un miracolo alla Roma. Se la Juve indovina 2/3 giocatori, con Spalletti il prossimo anno può vincere lo Scudetto!»Juventus, per il rinnovo di Spalletti summit dopo la Roma: così può nascere una squadra da Scudetto ma…Pretenderà questi rinforzi! Calciomercato...

Temi più discussi: Coppa Italia Women, appuntamento allo stadio Menti il 24 maggio con la finale Juventus - Roma; Il calendario di Milan, Juve, Como, Roma e Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto; Chi andrà in Champions? La lotta tra Como, Juve, Roma e Atalanta; Una stagione (o quasi) in undici giorni: Juve, Roma e Lazio valgono l’Europa.

Serie A: colpo da Signora a Udine, ora la Juve quarta aspetta Como-RomaRete decisiva di Boga per l'1-0, ma dominio assoluto con tante chance divorate. Ora la Signora quarta aspetta Como-Roma ... ansa.it

Femminile, cambiano data e orario di Juventus-Roma: ecco quando si giocaLa diciannovesima giornata di campionato contro le bianconere andrà in scena sabato 26 aprile alle 12.30. Una gara fondamentale in ottica corsa allo Scudetto ... ilromanista.eu

ANSA - Figc, con Malagò Inter, Napoli, Juve, Roma e Cairo. Alcune piccole hanno paura di... - facebook.com facebook

ANSA - Figc, con Malagò Inter, Napoli, Juve, Roma e Cairo. Alcune piccole hanno paura di... x.com