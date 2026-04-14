Dopo il fallimento del primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti, il Pakistan ha confermato il suo ruolo di mediatore. Nel frattempo, una nave cinese è passata attraverso lo stretto di Hormuz, provocando attenzione internazionale sulla regione. La situazione rimane tesa con il coinvolgimento di diversi attori, mentre le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a influenzare gli sviluppi regionali.

Dopo il fallimento del primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti, il Pakistan si propone ancora come paese mediatore. Una seconda nave rompe il blocco navale americano nello Stretto di Hormuz. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran, Pakistan ancora come mediatore. Passa nave cinese da Hormuz

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