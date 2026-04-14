Iran Pakistan ancora come mediatore Passa nave cinese da Hormuz

Da tv2000.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il fallimento del primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti, il Pakistan ha confermato il suo ruolo di mediatore. Nel frattempo, una nave cinese è passata attraverso lo stretto di Hormuz, provocando attenzione internazionale sulla regione. La situazione rimane tesa con il coinvolgimento di diversi attori, mentre le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a influenzare gli sviluppi regionali.

Dopo il fallimento del primo round di colloqui tra Iran e Stati Uniti, il Pakistan si propone ancora come paese mediatore. Una seconda nave rompe il blocco navale americano nello Stretto di Hormuz. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

iran pakistan ancora come mediatore passa nave cinese da hormuz
© Tv2000.it - Iran, Pakistan ancora come mediatore. Passa nave cinese da Hormuz

Iran, Pakistan ancora come mediatore. Passa nave cinese da Hormuz

Video Iran, Pakistan ancora come mediatore. Passa nave cinese da Hormuz

Iran, distrutto il ponte più lungo. Nave francese passa da Hormuz |Attacchi via terra: perché non ci sarebbe l'effetto sorpresa La struttura è stata attaccata dagli Usa perché utilizzata dalle forze armate iraniane per trasportare segretamente missili .

Caccia americani abbattuti in Iran, Axios: «Due piloti dispersi». Nave francese passa da Hormuz, il via libera con il «pedaggio» – La direttaNel 35esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a minacciare Teheran dopo la...

Temi più discussi: Guerra Iran-Usa, cosa sapere sui negoziati in Pakistan; Negoziati Usa-Iran in Pakistan, Vance: 'Non c'è accordo'. Leone contro la guerra: 'Governanti, fermatevi'; La tregua tra Stati Uniti e Iran è a rischio alla vigilia dei colloqui in Pakistan; Iran, piano di pace dal Pakistan: tregua e apertura di Hormuz. No di Teheran.

Medio Oriente, falliti i negoziati Usa-Iran LA CRONACA DELL'11 APRILETeheran ha affermato domenica che nessuno si aspettava che gli Usa e l'Iran raggiungessero un accordo già dal primo round di negoziati. Era evidente fin dall'inizio che non dovevamo aspettarci di r ... ansa.it

iran pakistan ancora comeGuerra USA-Iran, falliscono i negoziati (e noi siamo sempre più ostaggio delle fonti fossili)USA–Iran, l’accordo non c’è, e lo stretto di Hormuz è ancora il principale fronte di guerra: le fonti di energia fossile ricattano il Pianeta ... greenme.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.