Il vigneto Italia alla riscossa Dieci etichette da non perdere

A Verona si respira un'aria di fermento nel settore vinicolo, con il vigneto italiano che si prepara a tornare sotto i riflettori. Durante l'evento, sono state presentate dieci etichette considerate imperdibili, simbolo di una ripresa che coinvolge produttori e appassionati. La manifestazione ha attirato pubblico e addetti ai lavori, desiderosi di scoprire le novità che segnano un punto di svolta per il vino nazionale.

nostro inviato a Verona Che sia un momento fatidico per il vino italiano lo si capisce dalla fibrillazione politica che elettrizza i padiglioni di Veronafiere che ospitano l'edizione numero 58 del più importante salone italiano di un settore che rappresenta un vanto del made in Italy agroalimentare ma che è in sofferenza a che, come dice il segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gismondo, "va liberato dalle catene della burocrazia, dei dazi e delle etichette allarmistiche", cosa che permetterebbe di "recuperare 1,6 miliardi di euro alle aziende, risorse per continuare a investire su qualità, innovazione, enoturismo e promozione nei mercati internazionali".🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il vigneto Italia alla riscossa. Dieci etichette da non perdere Teatro, sport e mostre: i dieci eventi da non perdere nel weekendTeatro, sport e mostre: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 24 e 25 gennaio 2026, anticipato da venerdì 23. Weekend a Bari del 24 e 25 gennaio: dieci eventi da non perdereUltimo weekend di gennaio e Bari, insieme al suo hinterland, si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arianna Perna vince Splendida d’Italia: finale a Chianciano tra spettacolo e impegno sociale - facebook.com facebook Continua il rinnovamento forzato dentro Forza Italia x.com