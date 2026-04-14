Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi il prezzo del PUN, il principale riferimento per il mercato elettrico all’ingrosso in Italia, ha registrato variazioni durante la giornata. L’andamento orario evidenzia fluttuazioni che fanno parte delle dinamiche quotidiane del mercato. Il PUN è calcolato sulla base delle quotazioni di energia scambiate e rappresenta un indicatore chiave per le transazioni nel settore. La sua evoluzione viene monitorata costantemente da operatori e analisti.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica rappresenta il riferimento principale per il mercato all’ingrosso in Italia. Oggi, 14 Aprile 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,1506 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 13 Aprile 2026, si osservano forti oscillazioni orarie: il prezzo minimo registrato è stato di 0,1283 €kWh (alle ore 14), mentre il massimo ha raggiunto 0,1896 €kWh (alle ore 21). Le ore più economiche sono state quelle centrali della giornata (13:00-15:00), mentre le fasce serali (dalle 19:00 alle 22:00) si sono confermate le più costose, riflettendo i picchi di domanda tipici di questo periodo. Andamento...🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie Why Prediction Markets Will Be Bigger Than Memecoins w/ John Wang Da dove il governo ha preso i soldi per ridurre il prezzo dei carburanti x.com Qualcuno di voi che ne capisce se e’ fake mia figlia gli piace tanto capisco che e’ facile prendere una fregatura ma comprarlo a prezzo intero non mi e’ possibile la signora in questione mi dice che e’ originale, dalle recensione non appare una truffatrice anche - facebook.com facebook