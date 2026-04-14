Il 15 aprile 2026 alle 16:10 andrà in onda un nuovo episodio de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 arrivata alla decima stagione. In questa puntata, si verifica una morte improvvisa che sconvolge i personaggi principali. La vicenda si svolge nel contesto di un grande magazzino e coinvolge diverse figure del cast, con ripercussioni sulla trama principale.

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 148. Ecco le anticipazioni di mercoledì 15 aprile 2026 Nella puntata precedente di martedì 14 aprile. Martedì 14 aprile avevamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Agata tenta di non dare a vedere a Mimmo il suo grande turbamento mentre Johnny soffre tantissimo per Irene, prossima alle nozze con Cesare.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 15 aprile 2026: una morte inaspettata cambia tutto

Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni 30 marzo - 3 aprile 2026: un bacio cambia tutto, Umberto è salvoIl Paradiso delle Signore 10 entra in una settimana decisiva e sono tanti gli avvenimenti che lasciano con il fiato sospeso gli appassionati della...

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 9 aprile 2026: il ritorno di Adelaide cambia tuttoAl Paradiso delle Signore il ritorno di Adelaide è un fulmine a ciel sereno e mette a soqquadro tutti i piani dei fratelli Marchesi: con la contessa...

Il Paradiso Delle Signore Anticipazioni Dal 19 Al 23 Gennaio 2026: Rosa Parte, Marcello Distrutto!

Paradiso Sicilia - facebook.com facebook

Dall’Inferno al Paradiso. L’ultima favola di Wout #VanAert x.com